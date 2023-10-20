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Председатель Следственного комитета Армении принял новоназначенного главу делегации ЕС

Председатель Следственного комитета Армении принял новоназначенного главу делегации ЕС

Председатель Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян 20 октября принял новоназначенного главу делегации Евросоюза в Армении, посла Василиса Марагоса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, председатель Следственного комитета поздравил господина Марагоса с назначением на пост главы делегации ЕС в Армении и пожелал ему плодотворной работы на благо дальнейшего развития отношений Армения-ЕС.

Аргишти Кярамян высоко оценил поддержку ЕС институциональному укреплению демократических ценностей, защиты прав человека в Армении и, в этом контексте, процесса непрерывных реформ судебно-правовой сферы.

Была подчеркнута важность установления эффективной связи со Следственным комитетом Армении и европейскими правоохранительными структурами, в частности «Евроюстом» и «Европолом», что способствует, в частности, борьбе с транснациональной преступностью.

Посол Марагос отметил, что успешный ход реформ в Армении создает основу для реализации новых проектов сотрудничества в судебно-правовой сфере на основе уже приобретенного опыта и инструментов. Посол добавил, что ЕС готов, в частности, поддержать потребности и рекомендации Следственного комитета, поддержать новые совместные программы, направленные на обеспечение верховенства закона и развитие ресурсов в борьбе с преступностью.

В ходе встречи были обсуждены новые возможности сотрудничества, направленные на повышение профессионального потенциала Следственного комитета, передачу передового европейского опыта, а также расширение сотрудничества со следственными органами европейских стран.

Председатель Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян представил господину Марагосу все фактические данные, касающиеся проводимой Азербайджаном в Нагорном Карабахе этнической чистки, запланированных и последовательно осуществляемых действий, направленных на то, чтобы сделать будущее пребывание населения Нагорного Карабаха на своей Родине невозможной, а также военной агрессии против населения Нагорного Карабаха и принудительной депортации жителей.  Все эти факты были получены в результате широкомасштабного предварительного расследования, проведенного Следственным комитетом Армении.

Он отметил, что все это сопровождалось военными преступлениями и преступлениями против человечности, преднамеренными нападениями на гражданские поселения и объекты инфраструктуры, насилием против мирного населения, арестами, осквернением трупов и т.д. Председатель СК выразил готовность при желании передать уже документированные данные международным партнерам.


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