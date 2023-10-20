Председатель Следственного комитета Армении принял новоназначенного главу делегации ЕС

Председатель Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян 20 октября принял новоназначенного главу делегации Евросоюза в Армении, посла Василиса Марагоса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, председатель Следственного комитета поздравил господина Марагоса с назначением на пост главы делегации ЕС в Армении и пожелал ему плодотворной работы на благо дальнейшего развития отношений Армения-ЕС.

Аргишти Кярамян высоко оценил поддержку ЕС институциональному укреплению демократических ценностей, защиты прав человека в Армении и, в этом контексте, процесса непрерывных реформ судебно-правовой сферы.

Была подчеркнута важность установления эффективной связи со Следственным комитетом Армении и европейскими правоохранительными структурами, в частности «Евроюстом» и «Европолом», что способствует, в частности, борьбе с транснациональной преступностью.

Посол Марагос отметил, что успешный ход реформ в Армении создает основу для реализации новых проектов сотрудничества в судебно-правовой сфере на основе уже приобретенного опыта и инструментов. Посол добавил, что ЕС готов, в частности, поддержать потребности и рекомендации Следственного комитета, поддержать новые совместные программы, направленные на обеспечение верховенства закона и развитие ресурсов в борьбе с преступностью.

В ходе встречи были обсуждены новые возможности сотрудничества, направленные на повышение профессионального потенциала Следственного комитета, передачу передового европейского опыта, а также расширение сотрудничества со следственными органами европейских стран.

Председатель Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян представил господину Марагосу все фактические данные, касающиеся проводимой Азербайджаном в Нагорном Карабахе этнической чистки, запланированных и последовательно осуществляемых действий, направленных на то, чтобы сделать будущее пребывание населения Нагорного Карабаха на своей Родине невозможной, а также военной агрессии против населения Нагорного Карабаха и принудительной депортации жителей. Все эти факты были получены в результате широкомасштабного предварительного расследования, проведенного Следственным комитетом Армении.

Он отметил, что все это сопровождалось военными преступлениями и преступлениями против человечности, преднамеренными нападениями на гражданские поселения и объекты инфраструктуры, насилием против мирного населения, арестами, осквернением трупов и т.д. Председатель СК выразил готовность при желании передать уже документированные данные международным партнерам.