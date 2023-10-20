Число погибших в секторе Газа с 7 октября превысило 4 тыс

Число погибших в секторе Газа с начала 7 октября очередной эскалации на Ближнем Востоке превысило 4 тыс. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.

По данным ведомства, порядка 4 137 палестинцев погибли, более 13 тыс. пострадали. Еще около тысячи человек, большинство из которых дети, числятся пропавшими без вести. Утверждается, что жертвами удара по греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе стали не менее 16 человек, "еще десятки все еще остаются под завалами".

Согласно Минздраву Газы, в результате обстрелов по меньшей мере семь медицинских учреждений в секторе выведены из строя и не могут оказывать помощь местному населению.