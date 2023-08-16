Предстоящие на 21 октября мероприятия
17:45, Октябрь 20, 2023
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- 19:50 Армия Израиля заявила, что нанесла удары по командным центрам ХАМАС в Газе
- 19:40 США ввели санкции против трех фирм КНР якобы за передачу ракетных технологий Пакистану
- 19:34 Европейские чиновники случайно оказались в Диснейленде вместо Страсбурга
- 19:10 В этом году Украина уже израсходовала на оборону более 1 трлн грн
- 19:10 У Капитолия повысили меры безопасности из-за антивоенных протестов
- 18:47 Президент Латвии призвал перекрыть Балтийское море, если Balticconnector повредила РФ
- 18:46 В Таиланде рассказали о мошенничестве с использованием ситуации в Газе
- 18:23 Во Франции заявили, что выведут военные силы из Нигера до конца года
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- 17:55 Посол Палестины в РФ назвал большой ошибкой решение Израиля о начале наземной операции в Газе
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- 17:45 Предстоящие на 21 октября мероприятия
- 17:18 Взаимное признание территориальной целостности не должно нарушать гарантии прав армян Нагорного Карабаха: замминистра
- 17:14 Страны Персидского залива и АСЕАН приняли план укрепления экономического сотрудничества
- 17:11 Есть сомнения в том, заинтересован ли Баку в завершении мирного процесса: замглавы МИД Армении
- 17:05 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-10-23
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- 17:02 В Армении зарегистрировано и идентифицировано 101 848 вынужденных переселенцев из НК
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