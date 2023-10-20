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Взаимное признание территориальной целостности не должно нарушать гарантии прав армян Нагорного Карабаха: замминистра

Взаимное признание территориальной целостности не должно нарушать гарантии прав армян Нагорного Карабаха: замминистра

Взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана никоим образом не должно нарушать процесс обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами сказал заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

“Взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана никоим образом не должно нарушать процесс обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха, что было сорвано агрессией со стороны Азербайджана”, - сказал Костанян.

Заместитель министра подчеркнул, что в Нагорном Карабахе имела место азербайджанская агрессия и ее никак нельзя оправдать.


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