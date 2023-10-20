Взаимное признание территориальной целостности не должно нарушать гарантии прав армян Нагорного Карабаха: замминистра
17:18, 20 Октябрь 2023
Взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана никоим образом не должно нарушать процесс обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами сказал заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.
“Взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана никоим образом не должно нарушать процесс обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха, что было сорвано агрессией со стороны Азербайджана”, - сказал Костанян.
Заместитель министра подчеркнул, что в Нагорном Карабахе имела место азербайджанская агрессия и ее никак нельзя оправдать.
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