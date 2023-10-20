Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-10-23

ЕРЕВАН, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 октября, курс доллара США сократился на 0.36 драмa и составил 401.46 драм. Курс евро вырос на 0.91 драмa и составил 424.95 драм. Курс российского рубля вырос на 0.07 драмa и составил 4.20 драм. Курс британского фунта сократился на 0.48 драмa и составил 486.69 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 50.39 драмa и составила 25214.93 драм. Цена серебра сократилась на 4.47 драмa и составила 295.38 драм.