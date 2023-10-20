Азиатские индексы - 20-10-23
ТОКИО, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.54% и составил 31259.36 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.38% и составил 2255.65 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.74% и составил 2983.06 пункта, а HANG SENG снизился на 0.72% и составил 17172.13 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 17:18 Взаимное признание территориальной целостности не должно нарушать гарантии прав армян Нагорного Карабаха: замминистра
- 17:14 Страны Персидского залива и АСЕАН приняли план укрепления экономического сотрудничества
- 17:11 Есть сомнения в том, заинтересован ли Баку в завершении мирного процесса: замглавы МИД Армении
- 17:05 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-10-23
- 17:04 Азиатские индексы - 20-10-23
- 16:42 Армения получила приглашение от Ирана на встречу в формате «3+3»
- 16:36 Более 15 тысяч детей, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, уже зачислены в учебные заведения РА
- 16:07 Группа членов фракций ГД и «Мать Армения» Совета старейшин Еревана сложила свои мандаты
- 15:11 Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в РА Петр Сквечинский совершил ознакомительный визит в Ширак
- 14:59 В Армении впервые выступит известный оперный певец, тенор Рамон Варгас
- 14:38 ФФА распространила сообщение о стоимости билетов на встречу Армения-Уэльс
- 13:56 Министр обороны Армении принял посла Греции
- 13:49 ВОЗ сообщила о вспышках холеры, зафиксированных с начала года в более чем 30 странах
- 13:37 Премьер-министр Литвы посетила штаб наблюдательной миссии ЕС в Армении
- 13:10 Алиев и представитель Госдепартамента США обсудили и вопрос урегулирования армяно-азербайджанских отношений
- 12:55 Страны СНГ намерены продолжить сотрудничество в сфере продовольственной безопасности
- 12:40 Принятый Госдумой РФ закон об отмене запрета на испытания ядерного оружия направлен в Совет Федерации
- 12:38 Министр ТСВ встретился с членом Палаты общин Парламента Великобритании и директором сектора семейных дел ОАЭ
- 12:26 В малом центре Еревана с 07:00 до 20:00 будет запрещен проезд грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонны
- 12:09 Авиакомпания Шри-Ланки «FitsAir» запустила рейс Коломбо-Ереван-Коломбо
- 12:00 ООН исключила из санкционного списка десятки физических и юридических лиц Ирана
- 11:41 Помощник госсекретаря США встретился в Баку с Ильхамом Алиевым
- 11:19 Ким Чен Ын сообщил Лаврову о намерении осуществить все достигнутые с Путиным соглашения
- 11:06 «Амунди-Акба» сделала первые прямые инвестиции в армянские акции
- 10:16 Парламент Австрии принял резолюцию, осуждающую этническую чистку Азербайджана в Нагорном Карабахе
04:11, 15.10.2023
2910 просмотров Госдеп опровергает приписываемое Блинкену заявление о возможном вторжении Азербайджана в Армению
14:32, 16.10.2023
2664 просмотров Сотрудник авиационной безопасности аэропорта «Звартноц» спас жизнь пассажира
15:09, 17.10.2023
2318 просмотров Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте
14:22, 13.10.2023
1628 просмотров Россия готова содействовать подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном: Владимир Путин
18:39, 13.10.2023
1619 просмотров Путин сообщил о готовности поехать в Армению или принять Пашиняна в РФ