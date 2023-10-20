Армения получила приглашение от Ирана на встречу в формате «3+3»

ЕРЕВАН, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Армения получила приглашение от Ирана на встречу на уровне министров иностранных дел в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран). Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.



"Вы знаете, что возможная встреча должна состояться в Тегеране, и мы получили приглашение от иранской стороны. На данный момент идут обсуждения с нашими коллегами с иранской стороны, и когда будет принято окончательное решение, о нем будет объявлено", - сказал Костанян.



Азербайджанские СМИ, ссылаясь на дипломатические источники, сообщили, что министры иностранных дел Армении, Азербайджана, Грузии, Турции, России и Ирана в ближайшее время встретятся в Тегеране.



Премьер-министр Никол Пашинян заявил 10 октября в интервью Общественному телевидению, что Ереван готов к встречам в таком формате.