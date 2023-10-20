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Более 15 тысяч детей, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, уже зачислены в учебные заведения РА

Более 15 тысяч детей, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, уже зачислены в учебные заведения РА

ЕРЕВАН, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 15 тысяч 264 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха уже приняты в учебные заведения Республики Армения.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян на пресс-конференции, состоявшейся в "Гуманитарном центре".

"В учебных заведениях Еревана обучались 4730 детей, Котайка - 2816, Арарата - 2083, Армавира - 1295, Лори - 892, Гегаркуника - 821, Арагацотна - 708, Ширака - 633, Сюника - 588, Тавуша - 471, Вайоц Дзора - 321», - уточнил Багдасарян, добавив, что Министерство образования и культуры последовательно стремится к тому, чтобы ни один ребенок, насильственно перемещенный из Нагорного Карабаха, не остался без образования в силу обстоятельств.


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