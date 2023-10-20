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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в РА Петр Сквечинский совершил ознакомительный визит в Ширак

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в РА Петр Сквечинский совершил ознакомительный визит в Ширак

ГЮМРИ, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 20 октября в Шираке состоялся ознакомительный визит Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Польша в Республике Армения Петра Сквечинского.

Как сообщает «Арменпресс», посла принял губернатор Ширака Мушег Мурадян. Касаясь углубления армяно-польского децентрализованного сотрудничества, губернатор сообщил, что Ширакская область уже имеет сотрудничество с польским Великопольским воеводством, а Гюмри и Артик также имеют меморандумы с польскими городами Белосток и Водзислав Слонский.

Посол Петр Сквечинский поблагодарил за теплый прием и отметил, что впечатлен Ширакской областью, и считает прямой прием губернатора важной предпосылкой для продолжения и укрепления доброй дружбы. «Я впервые посещаю вашу область и получил очень приятные и теплые впечатления. Уверен, что готовность и прямота, которые вы проявите, станут основой для укрепления нашего сотрудничества", - сказал посол.

В ходе встречи были обсуждены последние события. Губернатор Ширака отметил, что правительство РА не жалеет усилий в решении проблем наших соотечественников, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, и выразил благодарность за поддержку дружественным странам, в частности Польше.

Стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, подчеркнув необходимость укрепления и углубления сотрудничества в различных сферах посредством совместных усилий.

 
Арменуи Мхоян


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