В Армении впервые выступит известный оперный певец, тенор Рамон Варгас

В Армении впервые с сольным концертом с Национальным филармоническим оркестром Армении под руководством Эдуарда Топчяна выступит известный оперный певец, тенор Рамон Варгас.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном филармоническом оркестре Армении, концерт состоится в рамках 15-го Ереванского международного музыкального фестиваля, 25 октября, в 19:00 в концертном зале «Арам Хачатрян». Прозвучат популярные арии и прелюдии для тенора.

Уроженец Мексики Рамон Варгас сегодня является одним из популярных оперных певцов мира. Выступив после смерти Лучано Паваротти в «Лючии ди Ламмермур» в Метрополитен-опера в 1992 году, Рамон Варгас стал желанным гостем в крупнейших театрах мира. Затем последовал его дебют в Ла Скала, и теперь он выступает в Театре Колон в Буэнос-Айресе, в Королевском театре Лондона, в Ла Скала, в Метрополитен-опера, в Королевском театре Мадрида, в Опере Бастилии Парижа, в Венском государственном оперном театре, на Арена ди Верона и на других престижных сценах мира.

Варгас имеет множество наград, в том числе премию Лаури Вольпи как лучший певец концертного сезона Италии 1993 года. В 1995 году итальянские критики единогласно присудили ему премию Джино Тани в области искусства. В 2000 году British Opera объявила Варгаса Артистом года. В 2001 году австрийский журнал Festspiele включил его в число лучших теноров мира. Варгас удостоен и многих других премий и званий.