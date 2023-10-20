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Министр обороны Армении принял посла Греции

Министр обороны Армении принял посла Греции

Министр обороны Армении Сурен Папикян принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Греция в Республике Армения Евангелоса Турнакиса и недавно назначенного военного атташе полковника Христоса Арсенью. Как передает «Арменпресс», об этом  сообщает Министерство обороны РА.

Министр обороны поздравил полковника Христоса Арсенью с началом миссии в Армении и пожелал ему успехов в его деятельности.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с армяно-греческим сотрудничеством в сфере обороны, а также региональной безопасности.


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