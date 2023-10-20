ВОЗ сообщила о вспышках холеры, зафиксированных с начала года в более чем 30 странах

В этом году вспышки холеры были зарегистрированы как минимум в 31 стране, и почти 1 миллиард человек во всем мире рискуют заразиться этой болезнью.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, эти данные представил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая перед представителями дипломатических миссий в Женеве.

Он подчеркнул, что число случаев холеры в 2022 году увеличилось вдвое по сравнению с 2021 годом, а в этом году ситуация хуже.

Гебрейесус заявил, что в 2023 году, по меньшей мере, в 31 стране были вспышки холеры и что риску заболеть подвержен один миллиард человек.

«Сейчас наибольшую обеспокоенность вызывают вспышки в Бурунди, Камеруне, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Танзании, Судане, Сирии и Зимбабве», - уточнил генеральный директор.

Значительный прогресс был достигнут в борьбе с этой болезнью на юге Африки, но сезон дождей увеличивает риск серьезных вспышек.

Гебрейесус также обратил внимание на серьезную нехватку жизненно важных материалов, в том числе вакцины против холеры. Глава ВОЗ призвал мировое сообщество откликнуться на призыв выделить 160 миллионов долларов на борьбу с холерой.

По данным бюллетеня ВОЗ, опубликованного в Женеве в начале октября, с начала года число заразившихся холерой превысило 582 000, скончались более 4 500 человек.