Премьер-министр Литвы посетила штаб наблюдательной миссии ЕС в Армении

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетила штаб наблюдательной миссии Евросоюза в Армении, расположенный в городе Ехегнадзор. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается в микроблоге наблюдательной миссии ЕС в Армении в X.

«Сегодня руководитель наблюдательной миссии Европейского Союза в Армении Маркус Риттер в штаб-квартире в Ехегнадзоре принял премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните. Премьер-министра сопровождали министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян и замминистра иностранных дел Паруйр Ованнисян», - говорится в сообщении.

Today, #EUMA Head of Mission Markus Ritter welcomed the Prime Minister of Lithuania Ingrida Šimonytė to the Mission’s Headquarters in Yeghegnadzor. The Prime Minister was accompanied by Armenia’s Minister of Health Anahit Avanesyan and Deputy Foreign Minister Paruyr Hovhannisyan. pic.twitter.com/krmf2po9DY