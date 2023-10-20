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Премьер-министр Литвы посетила штаб наблюдательной миссии ЕС в Армении

Премьер-министр Литвы посетила штаб наблюдательной миссии ЕС в Армении

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетила штаб наблюдательной миссии Евросоюза в Армении, расположенный в городе Ехегнадзор. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается в микроблоге наблюдательной миссии ЕС в Армении в X.

«Сегодня руководитель наблюдательной миссии Европейского Союза в Армении Маркус Риттер в штаб-квартире в Ехегнадзоре принял премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните. Премьер-министра сопровождали министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян и замминистра иностранных дел Паруйр Ованнисян», - говорится в сообщении.


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