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Принятый Госдумой РФ закон об отмене запрета на испытания ядерного оружия направлен в Совет Федерации

Принятый Госдумой РФ закон об отмене запрета на испытания ядерного оружия направлен в Совет Федерации

Закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) направлен в Совет Российской Федерации. Закон был принят Госдумой РФ 18 октября.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС. Закон будет обсуждаться в Верхней палате Госдумы на заседании 25 октября.

В тот же день, когда Госдума России принимала этот закон, США провели испытания на полигоне ядерного оружия в Неваде.

«Национальное управление ядерной безопасности провело подземный взрыв на объекте национальной безопасности в Неваде (NNSS), чтобы улучшить способность США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру», - заявило Национальное управление ядерной безопасности США (NNSS) после взрыва.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал это: «Мы не знаем, что именно взрывали американцы под землей в Неваде, но совершенно точно возникает вопрос о квалификации с точки зрения ДВЗЯИ. Проведение испытаний 18 октября, то есть в день принятия Госдумой соответствующего решения, является четким и недвусмысленным сигналом для России», - написал Косачев в своем Telegram-канале.


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