Министр ТСВ встретился с членом Палаты общин Парламента Великобритании и директором сектора семейных дел ОАЭ

Министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян в рамках региональной конференции по развитию института опеки встретился с членом Палаты общин Парламента Соединенного Королевства Эдвардом Тимпсоном и исполнительным директором сектора семейных дел ОАЭ Асма Ал Азри.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на пресс-релиз Министерства труда и социальных вопросов. В ходе встреч обсуждались направления расширения сотрудничества в сфере защиты прав детей, в частности, важность совместной работы, направленной на ее развитие. Особое внимание было уделено институту приемной семьи и укреплению семьи. С партнером Объединенных Арабских Эмиратов также обсуждалась возможность заключения отраслевого меморандума.

Министр Мкртчян поблагодарил своих коллег за важную роль в процессе внедрения моделей и инноваций, связанных с приемной семьей. Министр отметил, что создание института приемной семьи продолжает оставаться одним из приоритетов Министерства труда и социальной защиты и выразил надежду, что реализуемые реформы улучшат жизнь детей, нуждающихся в родительской опеке.

В ходе встречи стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу и вкладывать необходимые усилия в процесс развития института патронатной опеки.