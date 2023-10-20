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В малом центре Еревана с 07:00  до 20:00 будет запрещен проезд грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонны

В малом центре Еревана с 07:00  до 20:00 будет запрещен проезд грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонны

В малом центре Еревана с 07:00 утра до 21:00 вечера будет запрещен въезд грузовых автомобилей грузоподъемностью более. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэрии Еревана Айк Костанян.

Он добавил, что несоблюдение дорожных правил повлечет штраф в размере 5000 драмов, согласно статье 124 Закона РА «Об административных правонарушениях».


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