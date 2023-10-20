ООН исключила из санкционного списка десятки физических и юридических лиц Ирана

Секретариат ООН исключил 61 юридическое лицо и 23 физических лица, связанных с Ираном, из санкционного списка, которые были внесены в него восемь лет назад после принятия резолюции 2231 Совбеза ООН. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

Согласно условиям резолюции, регулирующей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, некоторые ограничительные меры, в том числе в отношении ракетных технологий, истекают через восемь лет после даты принятия резолюции 18 октября 2015 года.

«Таким образом, в соответствии с пунктами 6 (c) и (d) секретариат [ООН] исключил 19 октября 2023 года с сайта Совета Безопасности список из 23 физических лиц и 61 юридического лица, на которых распространялись ограничительные меры», - говорится в письме заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, опубликованном в четверг постоянным представительством Ирана при ООН в социальной сети X.

Европейский Союз и Великобритания решили сохранить санкции против Ирана после окончания срока 18 октября. Они заявили, что Иран не выполняет свои обязательства с 2019 года, и добавили, что проблема не решена посредством механизма разрешения споров. К решению о продлении санкций присоединилась и Канада.

По словам постпреда Ирана при ООН, все санкции и ограничения, введенные в отношении страны, «безосновательны, несправедливы и незаконны».