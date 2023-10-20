«Амунди-Акба» сделала первые прямые инвестиции в армянские акции

Компания «Амунди-Акба Эссет Менеджмент» сделала крупную инвестицию из активов Сбалансированного и Консервативного накопительных пенсионных фондов, находящихся под ее управлением, в акции компании «Телеком Армения» путем первичного публичного размещения.

Вклад компании составляет 20% от общего объема размещаемых акций, что эквивалентно 1 млрд 648 млн драмов.

Это прецедент за почти десятилетнюю деятельность армянских накопительных пенсионных фондов, когда средства напрямую инвестируются в реальный сектор экономики путем приобретения акций армянской компании.

«Инвестиция «Амунди-Акба» не только увеличивает диверсификацию вложений пенсионных фондов, но и дает возможность бенефициарам Сбалансированного и Консервативного фондов стать косвенными акционерами компании «Телеком Армения», воспользовавшись перспективами ее развития. Этим шагом ОАО «Телеком Армения» способствует развитию рынка капитала и может стать хорошим примером для других компаний», - сказал исполнительный директор «Амунди-Акба» Жан Мазеджян.

Оценив инвестиции «Амунди-Акба» в армянскую компанию, генеральный директор Team Telecom Армения Айк Есаян сказал: «Благодаря этому шагу «Амунди-Акба» около 400 000 бенефициаров фонда косвенно становятся акционерами нашей компании. Инвестиции такой крупной международной финансовой структуры – это показатель того, что мы движемся в правильном направлении, и что наши долгосрочные стратегические планы разрабатываются в соответствии с развитием технологического сектора. Спасибо за доверие к нашей команде».

Первичное публичное размещение акций Team Telecom Армения будет осуществлено до 31 октября текущего года включительно.

«Америабанк» является распределителем акций АО «Телеком Армения».

«Амунди-Акба Эссет Менеджмент»

Компания «Амунди-Акба Эссет Менеджмент» основана в 2013 году. Компания управляет тремя обязательными накопительными пенсионными фондами. По состоянию на 30 сентября 2023 г., она имела под управлением активы в размере около 377 млрд драмов.

Акционерами компании является французская Amundi, ведущая европейская компания по управлению активами, по состоянию на 30 сентября, имея под управлением около 2 триллионов евро активов. Акба Банк, один из крупнейших финансовых институтов Армении, представленный по всей стране, имеет 65 филиалов.

АО «Телеком Армения»

Team Telecom Армения предоставляет услуги мобильного и фиксированного Интернета, цифрового телевидения, мобильной и фиксированной телефонной связи. Компания первой в Армении провела IPO, став еще более открытой и публичной.

Являясь наследником первой телекоммуникационной системы в Армении, Team сочетает в себе богатый опыт первого оператора связи с современными технологиями. С 2021 года компания приступила к созданию уникальной в регионе сети NGN (Next Generation Network) со скоростью 25 Гбит/с по технологии 25G-PON, которая обеспечит качественный интернет всем жителям Армении.

ЗАО «Америабанк»

«Америабанк» - ведущий финансово-технологический институт, один из значимых субъектов экономической сферы РА, активы которого превышают 1 трлн драмов. Следуя по пути цифровизации, банк реализовал ряд инновационных программ и платформ и продолжает их совершенствовать, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение различных потребностей человека.