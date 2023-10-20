Парламент Австрии принял резолюцию, осуждающую этническую чистку Азербайджана в Нагорном Карабахе

Парламент Австрии единогласно принял резолюцию, осуждающую этническую чистку Азербайджана по отношению к армянам Нагорного Карабаха. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило посольство Армении в Австрии.

В сообщении, распространенном посольством, отмечается, что на заседании Национального совета в качестве почетного гостя присутствовал посол Армении в Австрии Армен Папикян.

Многие депутаты выступили с осуждением Азербайджана, призвали федеральное правительство Австрии поддержать Армению и принудительно перемещенных из Нагорного Карабаха.

Резолюция, поддержанная всеми пятью фракциями законодательного собрания, призывает федеральное правительство «осудить на всех международных форумах и в двусторонних обсуждениях военные действия Азербайджана, которые привели к массовому исходу более 100 000 этнических армян из Нагорного Карабаха».

В резолюции подчеркивается важность защиты прав этнических армян, остающихся в Нагорном Карабахе, и тех, кто пожелает вернуться в Нагорный Карабах, выполнения решений Международного суда относительно свободного передвижения по Лачинскому коридору.

Федеральному правительству Австрии также направлен призыв принять участие в обеспечении свободного и беспрепятственного долгосрочного доступа международных гуманитарных организаций в Нагорный Карабах, а также в защите культурных ценностей и церквей Нагорного Карабаха. Резолюция также выступает за предоставление Армении, как приоритетной стране австрийского сотрудничества в области развития, необходимых средств для дальнейшей стабилизации гуманитарной ситуации.