В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7
На юге Ирана в 22:43 19 октября произошло землетрясение магнитудой 4,7. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на данные, опубликованные Европейско-средиземноморским сейсмологическим центром.
Эпицентр находился в 46 км к западу от города Шираз. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
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