Цены на цветные металлы - 19-10-23

ЛОНДОН, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 19 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.39% и составила 2177.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.22% и составила 8005.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.64% и составила 2098.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.96% и составила 18535.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.95% и составила 25175.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.10% и составила 2423.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 55630.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33420.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.