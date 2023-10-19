Высоко ценю приверженность правительства Армении мирному процессу: премьер- министр Литвы

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните высоко ценит приверженность правительства Армении мирному процессу и поддерживает усилия Евросоюза и США по посредничеству. Как сообщает Арменпресс, об этом Ингрида Шимоните сказала после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

“Это трудные времена для вашей страны. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших в войнах в Нагорном Карабахе. Выражаю соболезнования в связи со страданиями, которые перенесли люди, покинувшие свои дома”, - сказала премьер-министр.

Шимоните напомнила, что правительство Литвы оказало Армении финансовую и гуманитарную материальную поддержку. И хотя это не поможет облегчить боль, премьер-министр выразила надежду, что это поможет удовлетворить некоторые из их насущных потребностей.

“Высоко ценю приверженность вашего правительства мирному процессу и поддерживаю усилия Европейского Союза и США по посредничеству. Я надеюсь и верю, что обе стороны выполнят свои обязательства, уважая территориальную целостность и суверенитет друг друга. Я верю, что прочного мира можно достичь посредством диалога”, - заявила премьер-министр Литвы.

Шимоните добавила, что путь к миру нелегок, однако это единственный способ добиться стабильности и процветания в Армении и во всем регионе.

Премьер-министры двух стран обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и в мире. Премьер-министр Литвы подтвердила свою глубокую убежденность в том, что демократии должны объединяться и стоять плечом к плечу, защищая общие ценности и основанный на правилах международный мировой порядок. Именно поэтому она сегодня находится в Армении.