На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены, предупреждающие об угрозе ракетных обстрелов, второй раз за день прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

"Сирены прозвучали в городе Ашкелон и в районе, прилегающем к сектору Газа", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ашкелон расположен примерно в 60 километрах от Тель-Авива, там проживают более 140 тысяч человек.