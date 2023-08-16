Предстоящие на 20 октября мероприятия
17:47, Октябрь 19, 2023
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- 20:02 Литва намерена поддерживать углубление отношений ЕС-Армения: Ингрида Шимоните
- 19:42 Литва подтверждает свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Армении: Шимоните
- 19:28 Приверженность сторон «дорожной карте» регулирования отношений обеспечит прорыв в мирном процессе: Пашинян
- 19:25 Никол Пашинян представил премьер-министру Литвы факт этнической чистки в Нагорном Карабахе
- 19:17 Литва является одним из надежных партнеров Армении в ЕС: Пашинян
- 18:33 На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
- 18:10 На заседании ПАЧЭС вице-спикер НС Армении поднял вопрос об агрессии Баку и вынужденных переселенцах из НК
- 17:47 Предстоящие на 20 октября мероприятия
- 17:25 Премию Европарламента имени Сахарова получат защитники прав женщин в Иране
- 17:15 Египет и Иордания заявили о неприятии попыток перемещения беженцев из Газы
- 17:12 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-10-23
- 17:11 Азиатские индексы - 19-10-23
- 16:42 Премьер-министр Литвы посетила Центр ТУМО
- 16:15 Состоялось заседание Совместного комитета по упрощению визового режима Армения-ЕС
- 15:24 На телах многих погибших, перевезенных из Нагорного Карабаха в Армению, есть следы пыток и увечья: Омбудсмен Армении
- 15:12 Израиль нанес удары по ливанской территории в ответ на запуск оттуда противотанковых ракет
- 14:44 Министр обороны Германии прибыл в Ливан
- 14:15 СМИ сообщают о нападениях на две американские базы в Сирии
- 14:08 В Армению прибыли бельгийские предприниматели
- 13:44 Министр ТУИ Армении принял участие в Глобальном морском саммите Индии в Мумбаи
- 13:17 В Ереване пройдет Международный фестиваль анимационных фильмов и комиксов «РеАнимания»
- 13:15 Глава Генштаба ВС Ирана предупредил, что палестино-израильский конфликт может расшириться
- 13:02 Академический городок полностью начнет функционировать с января 2030 года
- 12:44 Бельгия хочет участвовать в мирном процессе в регионе: посол Бельгии в Армении
- 11:46 Более 3000 армян, принудительно перемещенных из Нагорного Карабаха, покинули Армению
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