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Премьер-министр Литвы посетила Центр ТУМО

Премьер-министр Литвы посетила Центр ТУМО

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетила Центр креативных технологий ТУМО.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Литвы осмотрела центр и ознакомилась с его деятельностью.

Премьер-министра сопровождал министр высокотехнологичной промышленности РА Роберт Хачатрян.

Ингрида Шимоните прибыла Армению 18 октября. В Ереване она проведет встречи с президентом РА Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном. 18 октября Ингрида Шимоните посетила Мемориальный комплекс Цицернакаберда и почтила память жертв Геноцида армян.

Фото։ Айка Арутюнян


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