По сравнению с прошлым годом в Армении количество ищущих работу и безработных сократилось на 16%

По сравнению с прошлым годом количество ищущих работу и безработных в Республике Армения сократилось примерно на 16%. Это обусловлено направлением их к работодателям территориальными центрами Единой социальной службы и дальнейшим трудоустройством.

Об этом корреспонденту «Арменпресс» рассказал начальник отдела сотрудничества с работодателями и трудовой миграции Управления обеспечения занятости и развития трудового потенциала Единой социальной службы Министерства труда и социальных вопросов РА Грайр Акопян. Он также добавил, что количество лиц, ищущих работу, состоящих на учете в 49 территориальных центрах Единой социальной службы, по положению на 1 октября текущего года в Республике Армения составило около 63 000 граждан, из которых 44 000 считаются безработными.

«В 2023 году 3417 человек воспользовались рядом государственных программ трудоустройства и профориентации. Из них 3100 человек включены в программу поддержки аграрной экономики посредством содействия сезонной занятости, в том числе 407 человек с ограниченными возможностями и 1342 члена семей, получающих семейные пособия», - сказал Акопян. Он уточнил, что, в частности, посредством стимулирования сезонной занятости в программу содействия крестьянскому хозяйству были включены бенефициары из 408 общин, в результате было обработано 4246 гектаров земли.

По его словам, все вакансии, собранные в результате сотрудничества с работодателями, представлены на соответствующей платформе, запущенной Единой социальной службой. Их количество на данный момент составляет более 4900 человек, что увеличилось по сравнению с предыдущим периодом за счет того, что что, работодатели продемонстрировали свою активность, предлагая рабочие места лицам, насильственно перемещенным из Нагорного Карабаха.

По словам нашего собеседника, больше всего имеющихся вакансий приходится на торговую сферу, затем на сферу услуг, промышленности, строительства и общественного питания.