Израиль нанес удары по ливанской территории в ответ на запуск оттуда противотанковых ракет
15:12, 19 Октябрь 2023
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удар по Ливану в ответ на нападения на кибуц Манара. «Арменпресс» передает, что сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛа.
«После сообщений о пусках противотанковых ракет в направлении кибуца Манара зафиксировано два пуска из Ливана. Информации о пострадавших нет. В ответ ЦАХАЛ открыл артиллерийский огонь по районам, из которых были выпущены ракеты», - сообщили военные.
После нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября Израиль в ответ нанес удары не только по сектору Газа, но и по объектам Хезболлы в Ливане.
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