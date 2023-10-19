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Министр обороны Германии прибыл в Ливан

Министр обороны Германии прибыл в Ливан

Министр обороны Германии Борис Писториус в связи с продолжающейся войной между Израилем и ХАМАС прибыл в Ливан, чтобы посетить немецких солдат, служащих в миротворческих силах ООН. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на агентство Reuters.

Берлин разместил 140 солдат на военном корвете у берегов Ливана и в штабе Временных сил ООН в Ливане.

Миротворческие силы ООН дислоцированы в Ливане с 1978 года для поддержания мира на границе с Израилем. Силы были расширены резолюцией ООН 2006 года, положившей конец войне между Израилем и «Хезболлой» на юге Ливана.

После нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября Израиль в ответ нанес удары не только по сектору Газа, но и по объектам Хезболлы в Ливане.


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