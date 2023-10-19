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СМИ сообщают о нападениях на две американские базы в Сирии

СМИ сообщают о нападениях на две американские базы в Сирии

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что в Сирии были атакованы две военные базы США. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на агентство Reuters.

Военная база Аль-Танф в Сирии, расположенная на границе с Ираком и Иорданией, подверглась атаке беспилотника. Кроме того, по данным СМИ, ракетному обстрелу подверглась военная база Коноко, расположенная в провинции Дейр-эз-Зор.

Информации о пострадавших нет. Пока неизвестно, кто совершил атаки.

Официального заявления по поводу инцидента еще не было.


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