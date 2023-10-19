В Ереване пройдет Международный фестиваль анимационных фильмов и комиксов «РеАнимания»

При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении в Ереване 22-28 октября пройдет Международный фестиваль анимационных фильмов и комиксов «РеАнимания». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство ОНКС РА.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 22 октября в 18:30 в Союзе кинематографистов Армении по адресу: Вардананц 18. Там же пройдут и конкурсные программы. В центре ТУМО состоятся показы армянских анимационных фильмов «Ретроспектива».

В этом году фестиваль «РеАнимания» отмечает свое 15-летие, он посвящен 85-летию армянской анимации и 100-летию армянского кино.

Фестиваль «РеАнимания», проводимый с 2009 года, положил начало развитию анимационного киноискусства в Армении. Фестиваль основал сатирик, художник и аниматор Вреж Касуни. Являясь крупнейшим анимационным мероприятием в регионе Южного Кавказа, ReAnimania ежегодно демонстрирует более 400 фильмов и собирает около 10 000 зрителей, гостей и участников со всего мира. Этот показатель продолжает расти из года в год.

Цель фестиваля - способствовать развитию и распространению армянской анимации, а также созданию платформы по обмену опытом, приобретению международных связей и реализации собственных проектов.

Первые шаги в этом направлении фестиваль сделал еще в 2010 году, создав анимационную рыночную площадку «MarAni». После некоторого перерыва платформа «MarAni» будет перезапущена в улучшенном и новом формате одновременно с юбилейным 15-м фестивалем «РеАнимания».

В рамках платформы «MarAni» 27 и 28 октября в центре «ТУМО» (Ереван, Алабяна 16) пройдут мастер-классы, панельные дискуссии с участием лучших международных специалистов. Они расскажут о визуальных эффектах, применении AI, VR, актерском мастерстве в анимации и т. д. Параллельно будет действовать площадка coproduction, где армянские аниматоры представят свои проекты международным сопродюсерам. Будут обсуждены возможные пути сотрудничества, что положит начало организации и реализации совместных производств.

Полная программа фестиваля доступна на официальном сайте.