Глава Генштаба ВС Ирана предупредил, что палестино-израильский конфликт может расшириться

Поддержка Израиля другими странам может привести к привлечению новых участников в палестино-израильский конфликт. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, это предупреждение сделал начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери в ходе телефонного разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу.

«Продолжение преступлений израильского режима и прямая поддержка и помощь (Израилю) некоторых стран усложнили ситуацию и могут привести к выходу на это поле других акторов», - заявил Багери.

«Мы чрезвычайно обеспокоены продолжением широкомасштабных и жестоких нападений на гражданское население в Газе. Такое варварское поведение недопустимо, и правительства других стран должны реагировать на него соответствующим образом», - добавил Багери.

После атак на Израиль, совершенных радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября, Израиль объявил войну и начал обстреливать различные объекты в секторе Газа. Наносятся удары и по объектам радикальной организации «Хезболла» в Ливане.

С момента эскалации конфликта, по данным Министерства здравоохранения Палестины, в секторе Газа погибло около 3500 человек, на Западном берегу реки Иордан – 62 человека. Число раненых составляет около 13 000.

С израильской стороны – 1400 убитых и более 4500 раненых. По меньшей мере, 199 человек были взяты в заложники ХАМАСом, с намерением обменять их на палестинцев, заключенных в тюрьмах Израиля.