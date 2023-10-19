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Канада продлила санкции против ядерного сектора Ирана

Канада продлила санкции против ядерного сектора Ирана

Правительство Канады сохранило санкции против Ирана, срок действия которых должен был истечь 18 октября, согласно договоренностям, достигнутым в рамках «Совместного всеобъемлющего плана действий».

Как передает «Арменпресс», в сообщении правительства Канады говорится, что санкции коснутся 18 физических лиц и 56 организаций. По мнению Оттавы, они могут быть связаны с деятельностью по продвижению и поддержке производства ядерного оружия и баллистических ракет. Кроме того, в список попали бывшие и нынешние высокопоставленные представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним структур.

«Санкции, которые были введены в координации с нашими союзниками, посылают четкий сигнал о том, что несоблюдение ядерных правил (прим.: правил распространения) приведет к дальнейшей изоляции иранского режима. Канада продлевает эти санкции, чтобы гарантировать, что режим платит за свою деятельность по распространению ядерного оружия», - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Ранее Евросоюз и Великобритания заявили, что сохранят санкции против Ирана и после 18 октября.

По сообщению агентства IRNA, посол и постоянный представитель Ирана в Совете Безопасности ООН Амир Сайед Иравани направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором заявил, что все санкции и ограничения, введенные в отношении Ирана, в том числе меры, введенные под предлогом сдерживания ядерной программы, «неоправданны, несправедливы и незаконны».


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