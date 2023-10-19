Канада продлила санкции против ядерного сектора Ирана

Правительство Канады сохранило санкции против Ирана, срок действия которых должен был истечь 18 октября, согласно договоренностям, достигнутым в рамках «Совместного всеобъемлющего плана действий».

Как передает «Арменпресс», в сообщении правительства Канады говорится, что санкции коснутся 18 физических лиц и 56 организаций. По мнению Оттавы, они могут быть связаны с деятельностью по продвижению и поддержке производства ядерного оружия и баллистических ракет. Кроме того, в список попали бывшие и нынешние высокопоставленные представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним структур.

«Санкции, которые были введены в координации с нашими союзниками, посылают четкий сигнал о том, что несоблюдение ядерных правил (прим.: правил распространения) приведет к дальнейшей изоляции иранского режима. Канада продлевает эти санкции, чтобы гарантировать, что режим платит за свою деятельность по распространению ядерного оружия», - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Ранее Евросоюз и Великобритания заявили, что сохранят санкции против Ирана и после 18 октября.

По сообщению агентства IRNA, посол и постоянный представитель Ирана в Совете Безопасности ООН Амир Сайед Иравани направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором заявил, что все санкции и ограничения, введенные в отношении Ирана, в том числе меры, введенные под предлогом сдерживания ядерной программы, «неоправданны, несправедливы и незаконны».