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На оказание помощи принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха в октябре будет выделено 2 млрд драмов

На оказание помощи принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха в октябре будет выделено 2 млрд драмов

На оказание материальной помощи за октябрь принудительно перемещенным 40 000 жителям Нагорного Карабаха из резервного фонда госбюджета Армении будет выделено 2 миллиарда драмов.

Как сообщает «Арменпресс», соответствующий проект на очередном заседании правительства представил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.

«Правительство предоставит помощь сроком на 6 месяцев, 40 000 драмов на проживание во временном жилье и 10 000 драмов на коммунальные услуги. Этим проектом будут выделены выплаты за октябрь», - сказал Мкртчян.


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