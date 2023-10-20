“Ереванский бестселлер”: книги Агаты Кристи - самые читаемые: переводы: сентябрь, 2023

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переведенных художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за сентябрь.

На первом месте роман Агаты Кристи “И никого не осталось...”. Сама автор охарактеризовала его как самое тяжелое из ее произведений. Он считается самым продаваемым детективным романом в мире тиражом около 100 миллионов экземпляров и одной из самых продаваемых книг в мире в целом. Роман был опубликован в Великобритании в 1939 году под названием “Десять маленьких негритят”. Год спустя был опубликован в США под заголовком “И никого не осталось...”, под которым впоследствии и стал известен во всем мире. Десять человек, незнакомые друг другу и на первый взгляд не имеющие ничего общего друг с другом, оказываются в Солджер-Айленде, на острове солдата, где их ждет блюдо с фарфоровыми статуэтками десяти солдат и неразрешимая загадка, почему же их пригласили туда. Перевод Элизы Саркисян.

На втором месте “Безмолвный пациент” Алекса Михаэлидеса. Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная художница замужем за известным, модным фотографом, она живет в престижном районе Лондона. Однажды поздно вечером, когда ее муж Габриэль вернулся со съемок, Алисия выстрелила ему пять раз в лицо, после чего она не произнесла ни слова. Алисия отказывается говорить или объяснять ситуацию, что семейную трагедию превращает в еще большую тайну, разжигающую воображение общества. Алисия сразу становится знаменитой, она от рекламы и общественного внимания прячется в психиатрической больнице и становится безмолвной пациенткой. Тео Фабер – криминальный психотерапевт, он давно ждал возможности поработать с Алисией. Чтобы узнать, почему же она убила своего мужа, он решает заставить Алисию заговорить. Перевод: Астхик Атабекян.

“Покосившийся дом” Агаты Кристи – на третьем месте. Это произведение считается самым сложным романом Агаты Кристи. Оно было опубликовано в послевоенной Англии, в 1949 году. Одна из десяти любимых книг Кристи и одна из немногих, удовлетворивших автора. Она отмечала, что было интересно изучить историю одной семьи с ее тайнами и межличностными отношениями. Необычная структура дома также символизирует сложный характер этих отношений. Греческий магнат Аристид Леонидис загадочно умирает в своем доме в одном из пригородов Лондона. Ни у кого из членов семьи семье нет ни мотива для его убийства, ни алиби. Естественная смерть, несчастный случай со смертельным исходом или преднамеренное убийство? Сможет ли Скотленд-Ярд раскрыть правду? Перевод: Элиза Саркисян

На четвертом месте книга «Убийства в алфавитном порядке» Агаты Кристи, «королевы» детектива, вышедшая в свет в 1936 г. «Убийство в алфавитном порядке» — один из самых известных романов Агаты Кристи. Серийный убийца по прозвищу ABC, потрясший всю Англию, для достижения своей цели убивает людей, живущих обычной жизнью и не имеющих ничего общего друг с другом в алфавитном порядке их имен. Борьбу с убийцей ведет Эркюль Пуаро, известный сыщик, пытающийся раскрыть все подробности темной истории. Перевод: Эдиты Шадоян.

Книга дагестанского писателя Гамида Амирова “Слезы в раю” на пятом месте. 44-дневная война изменила армянскую действительность. После 2020 года все стало не так, как было прежде. Но одно дело, когда мы говорим и пишем книги об этом, и другое дело, когда эту болезненную тему затрагивают зарубежные писатели. Книга дагестанского писателя Гамида Амирова “Слёзы в раю” посвящена 44-дневной войне. В ней история любви, теплые человеческие отношения, и суровая реальность войны, которая никого не оставит равнодушным. Книга рассказывает о друзьях, живущих в Москве. Двое из них армяне, один грузин и еще один азербайджанец. Один из друзей, Марат, приезжает в Арцах во время 44-дневной войны. Перевод: Норайра Енгибаряна.

На шестом месте “Смерть на Ниле” Агаты Кристи. Это - один из мировых бестселлеров детективного жанра. Действие разворачивается на глазах известного сыщика Эркюля Пуаро, который вновь невольно попадает в эти события. Беззаботное путешествие богачей по Египту омрачено убийством молодой, богатой и успешной женщины. Одно можно сказать наверняка. Преступник - один из пассажиров корабля. Опытный сыщик, используя свой метод психоанализа, должен выявить убийцу, которого никто не подозревает. Перевод: Гоар Мадоян.

Роман Агаты Кристи “Убийство в Восточном экспрессе” на седьмом месте. Роман “Убийство в Восточном экспрессе” считается одним из лучших произведений Агаты Кристи. Главный герой - Эркюль Пуаро, который благодаря своим профессиональным навыкам и гибкой логике раскрывает чрезвычайно запутанное преступление. Роман впервые был опубликован в 1934 году в Великобритании. Перевод: Шушан Пайтян.

“Запускающий змея” (Бегущий за ветром) Халеда Хосейни на восьмом месте. Афганские горы когда-то были мирными, а столица Афганистана Кабул - богатой, благополучной и зовущей. Ежегодного конкурса воздушных шаров ждали все, независимо от происхождения и положения. Для Амира этот конкурс был единственной возможностью завоевать внимание и уважение своего отца - бабы, наконец, он побеждает благодаря жертве своего друга и служителя. Победа необратимо меняет жизнь ребят, разделяя их до того момента, когда у Амира бывает “возможность вновь стать лучше”. Перевод с английского: Марии Садоян.

На девятом месте роман «Странное путешествие господина Долдри» (2011) известного современного французского писателя Марка Леви. Это его первое произведение, переведенное на армянский язык. Автор, в присущем ему романтическом стиле, плетет красивую и волнующую историю любви.

Следуя предсказанию гадалки, главная героиня Алиса совершает длительное путешествие в Турцию, где встречает мужчину своей жизни. Перевела с французского: Рузан Мирзоян.

“Тайна голубого поезда” Агаты Кристи - на десятом месте. Состоятельная дама с жестокостью была задушена в купе поезда, а ее драгоценные рубины исчезли. Обычное ограбление или это куда более запутанная история? Раскрыть убийство достается вышедшему на пенсию детективу Эркюлю Пуаро. Перевод: Гоар Мадоян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, получившие премию проекта “Ереванский бестселлер”, не включены в список

В составлении рейтингового списка участвовали книжные магазины: “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66), “Новый книжный магазин”.