Армия Израиля создаст почти 350 отрядов самообороны

После нападения радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября израильские вооруженные силы намерены создать 347 местных отрядов самообороны в городах, поселках и деревнях. Об этом, как передает «Арменпресс», сообщила газета «Yedioth Ahronoth».

Жители Израиля массово записываются в новые формирования. Эти подразделения войдут в состав Армии обороны Израиля и будут находиться под командованием тыла. Добровольцы получают необходимое оборудование и огнестрельное оружие и проходят специальную подготовку.

Как отмечает издание, ранее отряды самообороны создавались лишь в приграничной зоне, однако после нападения ХАМАС к инициативе присоединились населенные пункты и других регионов страны. За прошедшую неделю подобные формирования были созданы более чем в 15 населенных пунктах.

Среди добровольцев люди с опытом службы в армии и полицейские в отставке. Предполагается, что новые формирования окажут помощь полиции и подразделениям ЦАХАЛа.

Ранее израильская полиция и Минобороны заявили, что начнут вооружать добровольческие отряды. Общее количество добровольцев должно составить 13 200 человек.