США и Египет достигли соглашения о начале поставок гуманитарной помощи в сектор Газа

США и Египет достигли соглашения о доставке гуманитарной помощи в Газу. Как передает «Арменпресс», президент США Джо Байден сообщил, что около 20 грузовых автомобилей въедут в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Газы и Египта.

Соглашение было достигнуто после разговора Джо Байдена с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Выступая перед журналистами на авиабазе Рамштайн в Германии после визита в Израиль, Джо Байден отметил, что поставки, скорее всего, начнутся 20 октября, после восстановления дорог. По словам главы Белого дома, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился разрешить открытие КПП Египет-Газа для гуманитарных грузов. Условие израильской стороны заключается в том, что эти поставки не должны поступать в пользу ХАМАС.

Эти 20 машин доставят первую партию груза, в общей сложности гуманитарный груз в Газу привезут 150 грузовиков.

Египет подтвердил заявления американской стороны о поставках гуманитарной помощи через КПП «Рафах». Каир закрыл «Рафах», поскольку обстрелы со стороны Израиля препятствовали работе КПП.

Агентство «Reuters» сообщило, что президент Египта заявил, что он против перемещения палестинцев на Синайский полуостров, поскольку этот шаг превратит территорию Египта в военную мишень для нападений на Израиль.

После атак на Израиль, совершенных радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября, Израиль объявил войну и начал обстреливать различные объекты в секторе Газа. Наносятся удары и по объектам радикальной организации «Хезболла» в Ливане.

С момента эскалации конфликта, по данным палестинского Министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло около 3500 человек, на Западном берегу - 62 человека. Число раненых составляет около 13000.

С израильской стороны погибло 1400 человек. Не менее 199 человек взяты в заложники.