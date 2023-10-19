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Европейские индексы - 18-10-23

Европейские индексы - 18-10-23

МОСКВА, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.03% и составил 15094.91 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.91% и составил 6965.99 пункта, британский FTSE снизился на 1.14% и составил 7588.00 пункта, а российский RTSI вырос на 0.42% и составил 1051.17 пункта.


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