Азербайджан должен обеспечить право армян НК жить в своих домах достойно: заявление Комитета министров Совета Европы

На заседании Комитета министров Совета Европы 18 октября была обсуждена ситуация на Южном Кавказе и принято заявление относительно Армении и Азербайджана.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Европейскую службу внешних связей, в заявлении говорится:

«1. Европейский Союз продолжает с обеспокоенностью следить за чрезвычайно сложной ситуацией, сложившейся в результате массового исхода карабахских армян после военной операции Азербайджана 19 и 20 сентября и девятимесячной блокады Лачинского коридора. Почти все население Нагорного Карабаха, а это более 100,6 тыс. человек, нашло убежище в Армении.

2. Крайне важно обеспечить постоянную беспрепятственную гуманитарную поддержку тем, кто все еще нуждается в Карабахе, а также тем, кто уехал. Европейская комиссия на прошлой неделе объявила о дополнительном пакете гуманитарной помощи в размере 10,45 млн евро сверх 20,8 млн евро, уже предоставленных с 2020 года.

3. Азербайджан должен обеспечить права человека, основные свободы и безопасность карабахских армян, включая их право жить в своих домах достойно, без запугивания и дискриминации, а также создать условия для добровольного, безопасного, достойного и устойчивого возвращения беженцев и переселенных лиц в Нагорный Карабах с должным уважением к их истории, культуре и правам человека. Кроме того, необходимо эффективно защищать и гарантировать культурное наследие и права собственности местного населения.

4. В этой связи напоминаем, что Азербайджан должен соблюдать временные меры, указанные Европейским судом по правам человека 22 сентября, то есть воздерживаться от принятия любых мер, которые могут повлечь за собой нарушения его обязательств по Конвенции, в частности статьи 2 (право на жизни) и статье 3 (запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания).

5. Мы приняли к сведению публичные заявления президента Алиева о готовности жить в мире с карабахскими армянами и защищать их права. Азербайджан несет очевидную главную ответственность за судьбу населения. Должны быть предоставлены материальные, конкретные и прозрачные гарантии. В качестве важной меры укрепления доверия мы ожидаем всеобъемлющей амнистии для всех карабахских армян, включая их представителей, и воздержания всех сторон от жесткой риторики.

6. Международный доступ в Карабах имеет решающее значение, когда речь идет об оказании столь необходимой помощи и обеспечении независимого мониторинга ситуации на земле. Европейский Союз принял к сведению два недавних визита ООН. Мы высоко оцениваем работу Специального представителя Генерального секретаря по вопросам миграции и беженцев, который оказывает поддержку и помощь властям Армении в борьбе с этим массовым исходом на ее территории, и с нетерпением ожидаем миссии Совета Европы по установлению фактов под руководством Комиссара. по правам человека Дуни Миятович и ее последующие рекомендации.

7. ЕС подтверждает свою поддержку суверенитету, нерушимости границ и территориальной целостности как Азербайджана, так и Армении. Мы призываем Азербайджан подтвердить свою безоговорочную приверженность территориальной целостности Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года.

8. ЕС по-прежнему привержен содействию диалогу между обеими сторонами в целях обеспечения всеобъемлющего и устойчивого мира на благо всего населения региона.

К этому заявлению присоединяются следующие страны: Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сан-Марино».