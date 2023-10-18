Премьер Пашинян вручил Госпремию за всемирный вклад в сферу информационных технологий президенту компании “Adobe”

Премьер-министр Никол Пашинян принял президента и генерального исполнительного директора одной из крупнейших и наиболее диверсифицированных разработчиков программного обеспечения в мире, компании “Adobe” Шантану Нарайена, который стал лауреатом Государственной премии Республики Армения за всемирный вклад в сферу информационных технологий.

Премьер-министр отметил, что решение о присуждении Государственной премии Республики Армения за всемирный вклад в сферу информационных технологий является высокой оценкой достижений г-ну Нарайена, и подчеркнул, что его опыт в сфере высоких технологий является образцовым для нашего общества, особенно для молодежи.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Шантану Нарайен поблагодарил премьер-министра Пашиняна за высокую оценку его работы и подчеркнул, что видит большое будущее для сектора высоких технологий в Армении. Он выразил готовность тесно сотрудничать с армянскими коллегами, представляя им свой опыт и возможности.

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Затем состоялась торжественная церемония вручения 13-й Государственной премии Республики Армения за всемирный вклад в сферу информационных технологий.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Никол Пашинян, президент Республики Армения Ваагн Хачатурян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, мэр Еревана Тигран Авинян, вице-спикер Национального Собрания Акоп Аршакян, директор компании “Синопсис Армения”, председатель комиссии по присуждению ежегодных образовательных премий в сфере информационных технологий Овик Мусаелян и другие.

В своей речи премьер-министр Пашинян отметил:

“Многоуважаемый президент Республики Армения,

Уважаемые присутствующие,

Приветствую очередную церемонию вручения Государственной премии Республики Армения за всемирный вклад в сферу информационных технологий и хочу подчеркнуть, что эта церемония награждения важна не только для лауреатов премии, но также для правительства Республики Армения и сферы высоких технологий Армении.

Почему мы проводим эту церемонию награждения и какой месседж мы пытаемся этим направить? В первую очередь, конечно, мы воздаем дань уважения тем людям, которые в каком-то смысле оказали поворотное, революционное влияние на наше время. Когда мы говорим, что люди вносят вклад в индустрию высоких технологий, это означает, что люди влияют на время, потому что сегодня технологии определяют время, образ жизни, стиль жизни, скорость жизни и качество жизни.

Во-вторых, мы подчеркиваем политику правительства Армении и подтверждаем нашу политическую приверженность сделать все, чтобы Армения стала высокотехнологичной страной, и нашу решимость наделить экономику и жизнь Армении высокотехнологичной эффективностью.

В-третьих, конечно, мы показываем молодежи бизнесу и стартапам Республики Армения индивидуальные истории успеха, истории большого успеха, стараясь примером наших лауреатов премии воодушевить людей, которые либо работают или думают о работе в этой области, либо, возможно, находятся в процессе выбора профессии, и то, что они видят таких великих людей в Армении, может стать для них фактором в выборе профессии.

Конечно, мы также ставим целью показать нашим коллегам, лауреатам премий, происходящие в Армении развития, и я также рад констатировать, что мы можем сказать, что у нас также есть определенная динамика развития в сфере ИТ, которую мы можем показать. И уже много лет мы обеспечиваем почти двузначный рост сектора в Армении. По состоянию на 2022 год в отрасли работает более 30 000 человек, а оборот отрасли превышает 1 млрд долларов.

Вообще, эта церемония награждения и общение с лауреатами тоже очень важны для правительства, потому что в ходе контактов с лауреатами я стараюсь найти ответы на несколько вопросов, точнее на два конкретных вопроса. Я хочу выяснить, за что такие успешные люди благодарны своим правительствам: во-первых, за свой личный успех, а во-вторых, за успех своих компаний.

И главным образом из моих контактов за последние пять лет я сделал два основных вывода: основная роль правительств состоит в том, чтобы сделать образование максимально доступным и обеспечить его качество, а во-вторых, обеспечить равные условия для максимально справедливой и честной конкуренции, особенно в сфере государственных закупок, чтобы компании имели возможность участвовать и развивать свои идеи, реализовывать свои идеи и продавать их правительствам.

Я хочу с радостью констатировать, что и сегодня у нас состоялся очень содержательный разговор с г-ном Нарайеном на эту тему, и хочу поблагодарить его за возможность услышать его оценки относительно наиболее эффективных инструментов развития ИТ-сектора. И я очень благодарен, что он с удовольствием поделился своими подходами и взглядами”.

Затем премьер-министр Пашинян вручил Государственную премию Республики Армения за всемирный вклад в сферу информационных технологий 2022 года президенту и генеральному исполнительному директору компании “Adobe” Шантану Нарайену.

Лауреат государственной премии Республики Армения Шантану Нарайен, в свою очередь, отметил:

“Господин премьер-министр,

Господин президент,

Почетные гости,

Прежде всего, хочу поблагодарить всех вас за эту большую честь, оказанную сегодня мне и компании Adobe Systems. Большое спасибо. Видение Adobe действительно заключалось в том, чтобы изменить мир с помощью цифровых технологий.

Компания была создана для того, чтобы каждый, у кого есть идея, мог ее выразить. Влияние Adobe заключается в том, что она предоставила миллиардам людей по всему миру возможность взять родившуюся в его голове идею и выразить ее. Для меня большая честь быть частью компании на протяжении более 25 лет.

Я высоко ценю тот разговор, который у меня состоялся сегодня с премьер-министром. Сегодня, этим вечером он задал мне много вопросов о том, что нужно сделать для дальнейшего развития сферы ИТ. Это был очень хороший разговор для нас обоих, нас обоих интересовали темы образования, талантов и создания макроэкономической среды, в которой появятся возможности для старта большего количества компаний, потому что я действительно верю, что стартап-сообщество в стране является важным показателем успеха отрасли.

Adobe гордится тем, что у нас здесь есть научно-исследовательское присутствие. Вчера был очень важный день для нас, потому что мы открыли наше новое здание, что, думаю, свидетельствует о том, что мы верны народу Армении и готовы и дальше расширять свое присутствие здесь.

Но повторюсь, для меня сегодня большая честь, я хочу поблагодарить всех, в том числе и членов комиссии, которые удостоили меня этой чести. Я принимаю эту премию от имени 30 000 сотрудников Adobe”.