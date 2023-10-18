Эрдоган заявил, что СБ ООН не выполнил свои обязанности в сфере урегулирования конфликтов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН в очередной раз не выполнил свои обязанности.

"Ставший полностью неэффективным Совет Безопасности ООН в очередной раз не выполнил возложенную на него ответственность. Наши усилия по обеспечению мира были сорваны такими шагами, как отправка авианосцев в регион, прекращение помощи палестинскому народу и массовое наказание населения Газы", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, написал он в Telegram.

Эрдоган также указал, что "в сотрудничестве с властями Египта Турция доставила в регион три самолета с гуманитарной помощью".

Турецкий президент заявил, что признателен за проведение Организацией исламского сотрудничества внеочередного заседания в Джидде. "ОИС непосредственно демонстрирует решимость исламского мира перед усиливающимся угнетением со стороны Израиля, его солидарность с палестинским народом и поддержку дела Палестины. С самого первого дня кризиса, начавшегося 7 октября и имеющего риск распространения по всему региону, мы приложили большие усилия для его разрешения. Западные страны, которые не оставляют камня на камне, когда дело касается прав и свобод человека, не приняли никаких мер, кроме подливания масла в огонь", - указал турецкий лидер.

Эрдоган назвал удар по больнице Аль-Ахли в городе Газа "отвратительным нападением", "преступлением против человечности" и актом, "равносильным геноциду против жителей Газы".