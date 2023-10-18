В Джермуке я констатировал продолжающуюся оккупацию Азербайджаном участков территории: посол Франции
19:47, 18 Октябрь 2023
Посол Франции заявил о продолжающейся оккупации Азербайджаном суверенных территорий Армении
Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи вместе с наблюдательной миссией Евросоюза посетил Джермук. Как сообщает Арменпресс, об этом посол написал в соцсети X.
“Совместно с миссией Евросоюза в Армении в Джермуке я констатировал продолжающуюся оккупацию Азербайджаном участков территории Республики Армения”, - написал посол.
«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին նա գրառում է կատարել X-ի իր միկրոբլոգում։
Հայաստանում Եվրամիության առաքելության հետ միասին Ջերմուկում անձանագրեցի Ադրբեջանի կողմից ՀՀ տարածքի ամբողջական հատվածների շարունակական օկուպացումը։ pic.twitter.com/06Uzwzas89— Olivier Decottignies (@O_Decottignies) October 18, 2023
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | Español | AMP Версия