Байден объявил о гуманитарной помощи для Газы и Западного берега Иордана

Президент США Джо Байден объявил о выделении гуманитарной помощи Газе и Западному берегу реки Иордан в размере 100 миллионов долларов.

"Сегодня я также объявляю выделение дополнительных 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Газе и Западному берегу, которые помогут более чем 1 миллиону вынужденных покинуть свои дома палестинцев, в том числе помогут с экстренной ситуацией в Газе", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Байден по итогам переговоров с руководством Израиля.

Он сообщил, что Вашингтон взаимодействует с международными гуманитарными организациями для помощи нуждающимся, призывает международное сообщество обеспечить доступ сотрудников Красного Креста в больницы, а также открыть проезды для перевозки гуманитарной помощи.