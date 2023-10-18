Израиль не будет препятствовать поставкам гуманитарной помощи из Египта в сектор Газа

Израиль не будет препятствовать поставкам гуманитарной помощи с территории Египта в сектор Газа для гражданского населения. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"В свете требования президента Байдена Израиль не будет препятствовать поставкам гуманитарной помощи из Египта до тех пор, пока это будут только продукты питания, вода и лекарства для гражданского населения, находящегося на юге сектора Газа или перемещающегося туда <...>. Любые поставки для ХАМАС будут пресечены", - говорится в заявлении ведомства.

В канцелярии указали, что "Израиль не допустит никакой гуманитарной помощи со своей территории в сектор Газа до тех пор, пока похищенные израильтяне не будут возвращены". Кроме того, Израиль "требует, чтобы Красный Крест посетил похищенных израильтян" и "работает над мобилизацией широкой международной поддержки этого требования", добавили в ведомстве.