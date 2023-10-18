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Байден заявил, что США не будут бездействовать в случае угроз Израилю

Байден заявил, что США не будут бездействовать в случае угроз Израилю

Соединенные Штаты не будут бездействовать в случае появления новых угроз Израилю. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением выступил президент США Джо Байден в ходе краткой речи в Тель-Авиве по итогам экстренного визита солидарности в Израиль, нанесенного в связи с недавними вылазками боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

Американский лидер провел параллели между этими действиями палестинских радикалов и зверствами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), а также Холокостом. "Мы не будем вновь стоять в стороне и ничего не делать. Ни сегодня, ни завтра. Никогда", - подчеркнул в связи с этим Байден. 


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