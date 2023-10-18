Более 1000 студентов-вынужденных переселенцев из НК подали заявки на продолжение обучения в вузах Армении

Более 1000 студентов-вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха подали заявки на продолжение обучения в колледжах и вузах Армении.

Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в "Гуманитарном центре" сказала министр образования, науки, культуры и спорта Армении, уточнив, что в образовательные учреждения Еревана обращались в основном студенты, а среди областей Армении преобладают заявки в учебные заведения Котайка.

“По нашим впечатлениям, 45-50% студентов этой системы уже подали заявки на продолжение обучения. На университетском уровне у нас около 1155 студентов, которые уже зарегистрированы в наших государственных вузах и ​​их филиалах. Это тоже почти 50%”, - добавила министр, отметив, что, как уже сообщалось, на предыдущем заседании правительства была принята стипендиальная программа, благодаря которой как ученики колледжей, так и студенты вузов получат возможность компенсировать плату за обучение посредством стипендий.

“Списки вузов, колледжей и училищ уже опубликованы на сайте министерства, и студенты могут подать заявление в любой из тех вузов, которые им удобны и где осуществляется обучение по данной специальности. Если данной специальности нет, поскольку в НК были такие специализации, по которым в Армении обучение не осуществляется, они могут подать заявление на смежную специальность для продолжения обучения в любом вузе”, - отметила Андреасян.