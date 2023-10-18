При платиновом спонсорстве ucom провел ежегодный саммит посвящённый проблемам создания «умной страны»

17 октября под платиновым спонсорством «Юком» ежегодный саммит «Силиконовые горы», посвященный проблемам создания «Умной страны», уже в пятый раз собрал местных и международных экспертов высшего уровня в сфере ИКТ. На мероприятии со вступительной речью выступил организатор международного технологического саммита «Силиконовые горы 2023», исполнительный директор Союза работодателей в сфере ИКТ (UEICT) Эдуард Мусаелян. Панельные дискуссии развернулись по трем основным темам: «Умная страна», «Умный бизнес» и «Умный гражданин».

«Именно в сфере «ума» страны демонстрируют свои конкурентные преимущества в качестве наций и государств, в роли бизнесменов и как личности. Мы должны осознать, что самый ценный ресурс страны – это человек, и ресурс этот бесценен и не имеет границ. Именно благодаря знаниям, созданным человеком, а также технологиям, созданным на их основе, благодаря вложенным усилиям можно будет добиться устойчивого развития», - сказал Эдуард Мусаелян, исполнительный директор Союза работодателей ИКТ.

Спикер панельной дискуссии «Умный бизнес», генеральный директор компании Ucom - платинового спонсора мероприятия - Ральф Йирикян в своем выступлении подчеркнул необходимость не только в умных технологиях, но и в гибком управлении бизнесом. «Телекоммуникации всегда шли вровень с технологическим прогрессом, но необходима всеобщая, долгосрочная, дальновидная стратегия, видение, которое должно стать бизнес-планом развития страны, чтобы было сотрудничество между различными сферами бизнеса и государством. Мы все должны быть в одной лодке и понимать, в каком направлении следует проявлять больше созидательных навыков, применяя современные технологии на благо экономики страны и конечного потребителя. Сейчас в мире внедряются сетевые технологии 5-го поколения, тестируется 6-е поколение, а в недалеком будущем, я уверен, появятся технологии и 7-ого поколения, испытания которых ведутся в лабораториях. Они принесут с собой множество других изменений, и не нужно этого бояться, потому что технологии — это средство, ключ, транспорт, который приведет к более развитому будущему», — сказал он.

В рамках саммита, посвященного вызовам умной страны, состоялась специальная церемония гашения специального конверта на тему «Государственная премия Республики Армения за глобальные инвестиции в высокие технологии», которую провели руководитель аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян, министр индустрии высоких технологий Роберт Хачатрян, 13-ый лауреат Государственной премии в области высоких технологий Шантану Нараен, а также президент Армянской ассоциации филателистов Овик Мусаелян. Лауреатом Государственной премии РА 2022г. был объявлен Шантану Нарайен, президент и генеральный директор Adobe, чья награда была вручена во время саммита.

Добавим, что среди специальных гостей Silicon Mountains 2023 были вице-президент Siemens EDA EMEA Адриан Бакли; директор консультационной практики Cisco по вопросам информационной безопасности в регионе EMEA Эрик Ведель; заместитель главы миссии посольства США в Армении Чип Лeйтинен; торговый советник и региональный директор Министерства бизнеса и торговли Великобритании Эндрю Уиттен и другие.