Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай, заявил, что не видит элементов конкуренции в вопросах развития китайской инициативы "Один пояс - один путь" и евразийского партнерства, по обоим вопросам Москва и Пекин будут работать совместно.

"Если будет развиваться и китайская инициатива "Один пояс - один путь", это будет создавать синергетический эффект для тех усилий и тех вложений, которые мы сейчас делаем, развивая российские возможности. Мы в этом заинтересованы, - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал Путин, объясняя свою позицию относительно того, являются ли инициативы Большого евразийского партнерства и проекта "Один пояс - один путь" взаимодополняемыми, либо же в них есть элементы конкуренции. "Будем работать совместно, никакой конкуренции здесь нет", - заключил президент РФ.

Путин указал, что развитие инициативы "пояса и пути" напрямую влияет на развитие российской инфраструктуры в положительном ключе. "Когда мы развиваем и Транссиб, и БАМ, Северный морской путь, наши железнодорожные ветки Север - Юг, железнодорожную и автомобильную сеть, - вот это все, если будет развиваться и китайская инициатива "Один пояс - один путь", будет создавать синергетический эффект", - пояснил он.

"Поэтому, без всякого сомнения, одно дополняет другое, и в наших заявлениях же есть это", - добавил Путин. По его словам, инициатива КНР касается практически всех регионов мира: "и Американского континента, и Африки, и Европы, и соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону, и России касается", тогда как евразийское партнерство является локальным, хотя и "абсолютно приоритетным" для РФ.