Министр здравоохранения Армении приняла посла Европейского Союза

Министр здравоохранения Анаит Аванесян приняла недавно назначенного главу делегации Евросоюза в Армении посла Василиса Марагоса. Она представила послу потребности, возникшие в результате принудительного перемещения армянского населения Нагорного Карабаха.

Министр отметила, что система здравоохранения сегодня работает с дополнительной нагрузкой, поэтому программы и инвестиции, реализуемые совместно с Евросоюзом, помогут усилить готовность системы.

Посол отметил, что обсуждаются возможности финансирования проектов развития, предусмотренных планом действий РА-ЕС, в том числе и в сфере здравоохранения.

Также обсуждался вопрос сотрудничества в сфере общественного здравоохранения в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС и текущие реформы.