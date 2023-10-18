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Министр здравоохранения Армении приняла посла Европейского Союза

Министр здравоохранения Армении приняла посла Европейского Союза

Министр здравоохранения Анаит Аванесян приняла недавно назначенного главу делегации Евросоюза в Армении посла Василиса Марагоса. Она представила послу потребности, возникшие в результате принудительного перемещения армянского населения Нагорного Карабаха.

Министр отметила, что система здравоохранения сегодня работает с дополнительной нагрузкой, поэтому программы и инвестиции, реализуемые совместно с Евросоюзом, помогут усилить готовность системы.

Посол отметил, что обсуждаются возможности финансирования проектов развития, предусмотренных планом действий РА-ЕС, в том числе и в сфере здравоохранения.

Также обсуждался вопрос сотрудничества в сфере общественного здравоохранения в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС и текущие реформы.


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