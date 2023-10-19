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Чемпионат мира по самбо, который пройдет в Армении, будет беспрецедентным: Карен Гилоян

Чемпионат мира по самбо, который пройдет в Армении, будет беспрецедентным: Карен Гилоян

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян считает, что чемпионат мира по самбо, который пройдет в Армении, будет беспрецедентным в истории этого вида спорта.

«Неоспоримо, что проведение международных чемпионатов в Армении является жизненной необходимостью. Этим мы популяризируем нашу страну, показываем, что можем проводить соревнования самого высокого уровня. Кроме того, мы даем возможность нашим спортсменам выступать под собственной крышей, а болельщикам - возможность прикоснуться к большому мировому спорту», - заметил Карен Гилоян в беседе с «Арменпресс».

Он подчеркнул, что проведение чемпионата мира по самбо стало возможным благодаря безупречной организации и проведению предыдущего чемпионата мира среди подростков, юношей и молодежи.

«Думаю, чемпионат мира по самбо будет беспрецедентным. Мы постараемся сделать его самым масштабным чемпионатом за всю историю. Постараемся, чтобы приглашенных стран было более 100. Мы ведем переговоры с международными и армянскими федерациями. Есть межправительственная комиссия, которая регулярно обсуждает все, что связано с чемпионатом. Я уверен, что мы достойно проведем этот чемпионат», - сказал Гилоян.

Он добавил, что и в следующем году в Армении пройдут международные турниры, но раскрывать скобки не стал.

Чемпионат мира по самбо среди взрослых 2023 года пройдет в Ереване 10-12 ноября.

14-16 октября 2022 года в Ереване, в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна прошел чемпионат мира по самбо среди подростков, юношей и молодежи. Около 500 спортсменов из более, чем 20 стран мира в течение 3 дней боролись за 55 комплектов медалей.


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