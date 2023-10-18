Организация Франкофонии понимает необходимость сохранения армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе

Луиза Мушикивабо, генеральный секретарь Международной организации Франкофонии, заявила, что они понимают необходимость сохранения и защиты армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе.

Как сообщает «Арменпресс», Луиза Мушикивабо говорила об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном.

«Когда мы говорим о поддержке МОФ Армении, мы в первую очередь говорим о судьбах людей, которые еще остались в Нагорном Карабахе, а также о необходимости сохранения и защиты армянского культурного наследия, потому что культурные ценности очень важны для людей и стоят больше, чем материальные ценности. МОФ и ЮНЕСКО, имея такое обязательство, понимают его необходимость. МОФ солидарна с семьями пропавших без вести и плененных Азербайджаном», - сказала генеральный секретарь Международной организации Франкофонии.

Говоря о недавней агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха, Мушикивабо отметила, что положения заявления от 9 ноября 2020 года должны были быть защищены. «С того момента, как я начала выполнять свои функции, я всегда поддерживала идею о том, что в первую очередь мы должны достичь сбалансированного, приемлемого, справедливого решения конфликта (Нагорно-Карабахский конфликт: ред.) на основе положений международного права. Ни для кого не секрет, что в мире сложилась хаотичная, непостоянная ситуация, которая является причиной всех осложнений, потому что войны и конфликты слишком велики. Мы высоко оцениваем шаги, предпринятые армянской стороной, благодаря которым многие семьи, покинувшие свои дома, были приняты в Армении достойно и на очень высоком уровне», - подчеркнула генеральный секретарь МОФ.

Она напомнила, что Армения подала заявку на проведение в 2027 году Игр Франкофонии в Армении, добавив, что была бы очень рада, если бы они были проведены в Армении. «Надеюсь, что многие страны-члены МОФ положительно отреагируют на просьбу Армении, и мы посетим регион в более мирных условиях. Мы также ждем министра иностранных дел Армении в Камеруне, где в ближайшие месяцы пройдут закрытые слушания по различным темам. Очень важно, чтобы министры непосредственно выслушали мнение своих армянских коллег, прежде чем принять решения», - заключила генсек МОФ.